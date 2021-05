Vaccini: in Calabria immunizzato il 60% degli over 80

(ANSA) - CATANZARO, 14 MAG - In Calabria è immunizzato - ha ricevuto cioè le due dosi di vaccino - il 60,09% dei 138.517 over 80. La media nazionale è del 76,87%. La prima dose è stata somministrata al 70,27% (media Italia 88,51%). Lo rivela il report settimanale sui vaccini pubblicato dalla struttura commissariale. Nella fascia di età 70-79 anni, gli immunizzati, su 185.899 anziani, sono il 19,31% (Italia 20,40%) mentre la prima dose è stata somministrata al 60,96 (Italia 75,16%). Per i 15.534 ospiti delle Rsa, è immunizzato l'83,37% (Italia 81,91%) mentre la prima dose è stata somministrata al 100% (Italia 97,44%). Tra il personale sanitario, quantificato in 46.862 unità, è immunizzato l'89,03% (Italia 82,50%) e la prima dose è andata al 99,22% (Italia 96,19%). Sui 46.350 operatori scolastici, è immunizzato il 6,23% (Italia 11,86%) e ha ricevuto la prima dose il 59,51 (Italia 77,17%). (ANSA).