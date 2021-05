Sorelle centenarie a Salina, per Giuseppina oggi secolo vita

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Le sorelle Vasquez sono entrate nella storia delle centenarie d'Italia: Concetta l'11 aprile scorso ha compiuto 105 anni e oggi Giuseppina festeggia il 'Secolo' di vita, con i suoi i 100 anni. Vivono a Salina, nella seconda isola delle Eolie, nella Casa di Riposo della Madonna del Terzito di Leni, gestita da don Peppino Brancato che ha preparato una festa di compleanno con le massime precauzioni.

Entrambe hanno già fatto la seconda dose del vaccino Moderna.

"Giuseppina che ha vissuto tra Napoli e Malfa - ricorda il figlio Augusto Pellegrini, direttore all'Agenzia delle entrate di Catanzaro - nonostante la guerra, ha continuato a studiare e, il 31 gennaio 1948, probabilmente, prima donna del piccolo Comune di Salina, a 26 anni, si è laureata in Pedagogia all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli".

Negli anni '50, ha iniziato ad insegnare ai bambini delle scuole elementari. Si è sposata con Luigi Pellegrini, con il quale, nonostante una forte opposizione iniziale della famiglia per la forte differenza di età, 24 anni, è convolata a nozze nel maggio del 1956. La coppia ha due figli Augusto e Lorenza che, fino all'età scolare, restano a Malfa affidati alle amorevoli cure della zia Concetta e della nonna. La sorella Concetta tra le sue grandi passioni ha la cucina e per Giuseppina preparerà le specialità: meravigliosi manicaretti, sartù di riso, timballo di melanzane e polpette all'agrodolce. (ANSA).