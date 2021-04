Covid: in Calabria 404 nuovi positivi ed una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Sono 404 (ieri 473) i nuovi positivi individuati in Calabria nelle ultime 24 ore con 4.432 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 9,11%. Oggi si registra anche una vittima con il totale che sale a 1.011. In calo i ricoverati, sia in area medica (-6) sia in terapia intensiva (-2) mentre crescono di 270 unità gli isolati a domicilio (14.701). I guariti sono 43.849 (+141) mentre i casi attivi 15.214 (+139). Il maggior numero di casi di oggi è stato registrato in provincia di Reggio Calabria (158), seguita da Cosenza (108), Catanzaro (60), Crotone (58), Vibo Valentia (20).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 716.746 soggetti per un totale di 772.432 tamponi e 60.074 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 8.348 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 8.137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.607 (11.151 guariti, 456 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.840 (46 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'Azienza ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.745 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.005 (5.887 guariti, 118 deceduti). Crotone: casi attivi 908 (38 in reparto; 870 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.610 (4.536 guariti, 74 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 459 (20 ricoverati, 439 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.531 (4.451 guariti, 80 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.577 (106 in reparto all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 35 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.796 (17.513 guariti, 283 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 82 (82 in isolamento domiciliare); casi chiusi 311 (311 guariti). (ANSA).