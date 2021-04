Covid: Calabria, flessione positivi (402), 9 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 22 APR - Calano i nuovi positivi Covid 19 ed i ricoverati in Calabria ma si registrano 9 morti che portano il totale a 967. I contagi accertati sono 402 (ieri 471) con 3.872 tamponi fatti e un rapporto tamponi-positivi del 10,38% (ieri 9,81). In flessione di 9 i ricoverati in area medica (467) e di 3 in terapia intensiva (44). Gli isolati a domicilio sono 13.724 (+118) e i guariti 41.266 (+287). I casi attivi passano dai 14.249 di ieri ai 14.235 di oggi (-15). Anche oggi la provincia maggiormente colpita è quella di Cosenza con 126 contagi, seguita da Reggio (10). Nel catanzarese sono 80, 64 nel crotonese e 24 nel vibonese. Ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di 741.489 tamponi con 56.468 positivi.mI dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.619 (105 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 31 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 7.409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.894 (10.456 guariti, 438 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.848 (55 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.748 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.488 (5.375 guariti, 113 deceduti). Crotone: casi attivi 1.053 (46 in reparto; 1.007 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.117 (4.049 guariti, 68 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 399 (16 ricoverati, 383 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.366 (4289 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2247 (101 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 30 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.059 (16.788 guariti, 271 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 69 (69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

L' Asp di Cosenza ha comunicato oggi un decesso del 17 aprile avvenuto nel pronto soccorso dell'ospedale. (ANSA).