Pesca: sequestrati nel Cosentino oltre 750 kg di bianchetto

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 20 APR - Oltre 750 chilogrammi di novellame di sardasono stati sequestrati da personale della Guardia costiera e dalla Tenenza della Guardia di finanza di Montegiordano lungo la statale 106. Il pescato, comunemente noto come "bianchetto", è stato trovato all'interno di alcuni recipienti contenuti in un furgone fermato per un controllo.

Il prodotto, sottoposto ad una serie di esami da parte dei veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che ne hanno accertato la non idoneità al consumo umano, è stato avviato allo smaltimento secondo le norme attualmente in vigore.

All'autista del mezzo è stata applicata una sanzione amministrativa dell'ammontare di 25 mila euro in ragione della notevole quantità di materiale trovato. (ANSA).