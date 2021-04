Casa:Immobiliare.it,stabili prezzi vendita, discesa affitti

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - i prezzi degli immobili in vendita in Calabria restano stabili mentre quelli delle locazioni registrano una forte discesa.Lo rileva l'Osservatorio Immobiliare.it.

"A marzo 2021 i prezzi richiesti da chi vende casa nella regione si sono attestati su una media di 938 euro al metro quadro - è detto nel report - mentre i canoni di locazione sono scesi a 4,80 euro/mq (-5,9% nel trimestre). Lo rileva Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare a livello regionale, le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo.

Partendo dalle compravendite, in quasi tutte le città il mercato è stabile. A distinguersi c'è Vibo che in città registra un calo nei costi di compravendita pari a 3 punti percentuali e in provincia invece segnala un notevole aumento, superiore ai 5 punti percentuali. Mercato in ripresa a Crotone che in città guadagna il 3,8% mentre in provincia perde l'1,4%. In quest'ultima i costi sono i più bassi di tutta la regione: qui per acquistare un immobile si spendono meno di 800 euro al metro quadrato. La più cara invece è la provincia di Vibo, dove si devono mettere a budget in media 1.450 euro/mq.

Nel comparto delle locazioni il primo trimestre dell'anno fa registrare valori negativi. Uniche eccezioni: Cosenza e Reggio che in città guadagnano più di 4 punti percentuali e Vibo dove il costo medio per una casa in affitto è pari a 4,50 euro al mq grazie ad un aumento percentuale di 7,1 punti. Il trend è in discesa nella provincia di Cosenza -11 punti percentuali e in quella di Crotone (-9,7%). Non molto distante Catanzaro - 9,6 punti percentuali. A dover mettere mano al budget più alto per affittare casa in Calabria, sono gli abitanti della provincia di Crotone che spendono in media 10,20 euro al mq. (ANSA).