A Rende gara serie A Goallball e finale Coppa Italia Torball

(ANSA) - RENDE, 09 APR - Sarà Rende ad ospitare appuntamenti nazionali di "Goalball" e "Torball". Le discipline sportive più praticate nell'ambito della Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) hanno inserito in calendario un doppio evento, il Campionato Nazionale Serie A di Goalball (16-17 aprile) e la Finale Coppa Italia di Torball (15-16 maggio),.

Il Torball è uno sport di squadra dedicato principalmente ad atleti non vedenti. Il Goalball, invece è uno degli sport per ciechi più praticato al mondo tanto da essere stato inserito nella lista delle discipline paralimpiche. "Con enorme piacere sarò presente a Rende per le gare di Goalball - ha detto Sandro Di Girolamo, presidente Fispic - dopo un periodo di sofferenze legate alla pandemia, finalmente abbiamo riavviato le attività agonistiche federali e i vari campionati. Parteciperò con grande gioia ad un evento così prestigioso e avrò modo di salutare gli amici dell'Olympia Rende che stanno svolgendo un ottimo lavoro".

Proprio la Polisportiva Olympia di Rende, riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per lo svolgimento di attività sportive rivolte a ragazzi ciechi e ipovedenti, è stata selezionata dalla Fispic per organizzare questo doppio evento per la realizzazione del quale il Comune di Rende che ha messo a disposizione le strutture cittadine.

"Il risultato raggiunto ci ripaga dei sacrifici e del lavoro che abbiamo portato avanti nel corso di tutti questi anni - afferma Franco Motta presidente dell'Unione Italiana Ciechi Cosenza.

L'evento vedrà il coinvolgimento di centocinquanta atleti.

Le squadre impegnate sono la Asd Polisportiva Olympia Rende, Asd Reggina UIC Onlus, Asd L'Aquilone, Asd Omero Bergamo A, Asd Omero Bergamo B, Gsd Colosimo. Riposano invece la Asd Blind Hawks Trento, Gsd Non, Semivedenti Bolzano. (ANSA).