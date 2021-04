Covid: in Calabria 10 morti e crescono ancora ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 06 APR - Dieci vittime e ricoveri ancora in crescita. E' il bilancio delle ultime 24 in Calabria sul fronte Covid-19. I decessi da inizio pandemia sono dunque 864, mentre con i nuovi 10 ingressi salgono a 439 i ricoverati in medica. Scendono di 2, invece, i ricoveri in terapia intensiva (37). I nuovi positivi sono 203, ma a fronte di soli 1.364 tamponi fatti per via della festività, con un rapporto tamponi-positivi comunque alto, al 14,88%. Calano di 69 gli isolati a domicilio (11.020) e crescono di 254 i guariti (36.944). I casi attivi scendono dagli 11.557 di ieri agli 11.496 di oggi. Anche oggi il maggior numero di contagiati si registra in provincia di Cosenza (73), seguita da Crotone (59), Reggio Calabria (43), Catanzaro (28). Nessun caso, invece, nel vibonese. Ad oggi sono stati sottoposti a test 643.229 soggetti per un totale di 684.728 tamponi e 49.304 positivi. Sono i dati del dipartimento Salute.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 5.846 (122 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 5.650 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.656 (9.278 guariti, 378 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.644 (57 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2.538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.575 (4.469 guariti, 106 deceduti). Crotone: casi attivi 1011 (40 in reparto; 971 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.329 (3.272 guariti, 57 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 433 (15 ricoverati, 418 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.966 (3.893 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.502 (98 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 14 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.383 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.973 (15.723 guariti, 250 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 60 (60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).