Covid: in nove in un appartamento di Crotone, sanzionati

(ANSA) - CROTONE, 05 APR - Si erano ritrovati all'interno di un appartamento, creando un assembramento, in violazione delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del Covid 19. Nove persone sono state sorprese e sanzionate dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Crotone.

I poliziotti, nell'ambito delle attività di controllo del territorio attuate nel weekend delle festività pasquali, a seguito di una segnalazione telefonica, sono intervenuti in un'abitazione privata posta in una zona residenziale appena fuori dal centro abitato della città. Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato ben 9 soggetti assembrati all'interno dei locali. A ciascun o di loro è stata applicata una sanzione come previsto dall'ultimo Dpcm. (ANSA).