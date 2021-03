Covid: in Calabria 365 nuovi positivi e cinque vittime

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAR - Sono 365 (ieri 317) i nuovi positivi in Calabria a fronte di un numero di tamponi effettuati sostanzialmente stabile. Cinque le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 782. I ricoverati in area medica crescono di 3 (326) mentre quelli in terapia intensiva restano stabili, per il secondo giorno consecutivo, a 33. Gli isolati a domicilio sono 8.709 (+152), mentre i guariti 34.499 (+205). I guariti crescono di 205 per arrivare a 34.499. Ancora in crescita i casi attivi passati dagli 8.913 di ieri ai 9.068 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 175, Catanzaro 63, Crotone 56, Vibo Valentia 23, Reggio Calabria 48. Ad oggi sono stati sottoposti a test 609.312 soggetti per un totale di 647.503 tamponi fatti con 44.349 positivi. Sono questi i dati giornalieri sulla pandemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.169 (81 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 4.027 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.245 (8.919 guariti, 326 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.208 (32 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 23 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2129 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.157 (4.052 guariti, 105 deceduti). Crotone: casi attivi 797 (32 in reparto; 765 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.868 (2.819 guariti, 49 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 542 (15 ricoverati, 527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.601 (3.534 guariti, 67 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.302 (74 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 11 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1211 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.101 (14.866 guariti, 235 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).