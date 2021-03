Vendevano prodotti privi certificazione qualità, denunciati

(ANSA) - CUTRO, 20 MAR - Avevano messo in vendita prodotti con indicazioni mendaci o privi delle necessarie certificazioni.

Due disoccupati trentaquattrenni di origine siciliana, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai carabinieri a Cutro.

I due sono stati sorpresi dai militari mentre erano intenti a vendere, sprovvisti delle autorizzazioni previste dalla normativa, delle confezioni denominate "kit multiuso per l'auto - per la casa - i giovani disoccupati". All'interno degli involucri c'erano fazzoletti, cerotti, una mascherina e una spugna prive di documentazioni circa origine, provenienza e qualità. Tutte le confezioni dei kit sono state sequestrate. (ANSA).