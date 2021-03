Covid:comune Catanzaro ricorda vittime, bandiera a mezz'asta

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - L'amministrazione comunale di Catanzaro ha reso il proprio omaggio alle vittime del coronavirus in occasione della Prima giornata nazionale istituita in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia. L'assessore con delega ai rapporti con il sistema sanitario, Concetta Carrozza, in rappresentanza del sindaco Sergio Abramo, ha tenuto un simbolico momento di raccoglimento sul balcone di Palazzo De Nobili dove le bandiere istituzionali sono state issate a mezz'asta in segno di commemorazione. Il Comune, in un abbraccio ideale che ha stretto tutta Italia, ha voluto così partecipare alla ricorrenza esprimendo la propria vicinanza alle famiglie delle vittime del Covid-19. (ANSA).