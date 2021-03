COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - E' sempre in crescita la curva dei ricoveri negli ospedali calabresi a causa del Covid-19.

Nelle ultime 24 ore i nuovi accessi sono stati 11 in area medica (294) e 5 in terapia intensiva (33). Cifre che portano i tassi di occupazione dei posti letto, secondo i dati Agenas, rispettivamente al 32% (+1%) e al 22% (+4%), comunque sempre sotto la soglia di saturazione.

I nuovi positivi individuati con un numero di tamponi fatti pressoché uguale al giorno precedente, è di 404 (ieri 216) con un tasso tamponi-positivi del 12,50%. Sei le vittime con il totale che sale a 752. In crescita anche i casi attivi, passati dai 7.794 di ieri ai 7.986 di oggi. I guariti sono 33.591 (+206). Gli isolati a domicilio 7.659 (+176).

La fondazione Gimbe, al riguardo, nel monitoraggio settimanale, evidenzia un peggioramento nella settimana 10-16 marzo dell'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" in Calabria (408, 349 la settimana precedente) e si registra un aumento dei nuovi casi con una variazione percentuale pari al 12,3%.

Dopo il via libera dell'Ema, torna disponibile il vaccino Astrazeneca, utilizzato, in questa fase, soprattutto per forze dell'ordine e insegnanti. Adesso, ha detto il commissario alla sanità in Calabria Guido Longo, "si riprenderà regolarmente dall'ultimo effettuato". Per il personale docente e non docente si procederà seguendo gli elenchi che sono già in possesso dell'Asp.

Alle 15.31 di oggi, secondo i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco, in Calabria sono state somministrate 184.659 dosi sulle 264.400 disponibili, pari al 69,8%. Su questo dato, però, pesa il blocco, venuto meno oggi, del vaccino Astrazeneca e la quantità ridotta di forniture ricevute nella regione, circostanza evidenziata un po' in tutte le Asp della regione. (ANSA).