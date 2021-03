Aggredisce e picchia la moglie incinta, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 MAR - Ha aggredito e colpito ripetutamente all'addome a alle testa la moglie incinta alla presenza dei due figli minori. Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti delle Volanti con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nell'abitazione della coppia e hanno bloccato l'uomo che si era scagliato contro la donna incinta di tredici settimane e, dopo averla scaraventata a terra, la stava malmenando. Gli agenti sono riusciti a fermare il quarantunenne che è stato immobilizzato e arrestato in flagranza.

La vittima è stata soccorsa e ha potuto ricevere le prime cure. Dagli accertamenti effettuati dai sanitari la donna non avrebbe subito danni o complicazioni per la gestazione. (ANSA).