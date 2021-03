Crotone, Cosmi: "Con me in panchina non avremmo perso"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "C'è molto rammarico, perché abbiamo recuperato due volte il risultato contro la Lazio: esclusa l'occasione di Immobile non si può dire che abbiamo rischiato.

Bisognava stare attenti sui palloni alti negli ultimi minuti ma, dalla tribuna, non è facile comunicare alla squadra. Gli allenatori non vanno puniti per delle situazioni assurde. Se fossi stato in panchina, poco prima del 3-2 della Lazio, avrei fatto due cambi; a quel punto, non so come sarebbe andata a finire. Il gol era evitabilissimo". Così Serse Cosmi, parlando a Sky Sport, dopo la cocente sconfitta del Crotone contro la Lazio (3-2), maturata proprio negli ultimi minuti.

"Tuttavia - conclude l'allenatore della squadra calabrese - non me la sento di rimproverare qualcosa ai 'miei' giocatori.

Peccato, però, ero convinto di pareggiarla". (ANSA).