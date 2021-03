Droga: in casa avevano 54 kg di marijuana, arrestata coppia

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 06 MAR - Avevano in casa 54 chilogrammi di marijuana, suddivisa in buste termosaldate di 500 grammi ciascuna. Marito e moglie, entrambi di Sambiase, con precedenti specifici in materia, sono stati arrestati e posti ai domiciliari, dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dal continuo andirivieni di persone dall'abitazione della coppia, hanno pianificato e condotto una serie di servizi, con il supporto del nucleo cinofili di Vibo Valentia, giungendo alla scoperta, all'interno dell'appartamento, di un vero e proprio deposito di marijuana pronta per essere smerciata. La droga è stata sequestrata assieme a 2.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento e ad una macchina utilizzata per il sottovuoto.

Una parte dello stupefacente sarà sottoposto ad analisi. (ANSA).