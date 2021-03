Carabinieri: comandante Culqualber in visita a Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 04 MAR - Grande impegno investigativo e operativo in questi territori da parte dell'Arma e grande intesa con la Magistratura. È stato questo il fulcro della visita del Comandante Interregionale "Culqualber", generale di corpo d'armata Gianfranco Cavallo a Vibo Valentia. Ha voluto esprimere il proprio vivo compiacimento ai reparti dell'Arma della provincia per i lusinghieri risultati sin qui ottenuti e l'incessante impegno che anche in queste ultime settimane, con il coordinamento delle Procure interessate, ha consentito di mettere a segno importanti risultati nella lotta alla criminalità sotto ogni sua forma. Il generale ha anche fatto visita al Prefetto Francesco Zito, al Presidente del Tribunale Antonio Erminio Di Matteo e al Procuratore Camillo Falvo.

Durante gli incontri, Cavallo ha ricevuto il plauso delle autorità per l'abnegazione e la costante presenza dei Carabinieri e garantito, anche per il futuro, pronta e totale disponibilità. Mantenere elevati standard info-investigativi e di prossimità, per rinsaldare la ritrovata vicinanza della popolazione e soddisfarne le crescenti aspettative e richieste di legalità è il monito lasciato da Cavallo. (ANSA).