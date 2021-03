Covid:stabile numero contagi in Calabria (+151), 5 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAR - Resta stabile il numero di contagi in Calabria: sono 151, rispetto ai 160 di ieri, con 1.454 test fatti e 1.377 soggetti testati. Salgono i decessi, 5 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 688 all'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati nei reparti di area medica, +6 (196) e diminuiscono quelli nella terapia intensiva -1 (19). Quattro in più sono gli isolati a domicilio (6.058) e 137 i guariti (30.070). I casi aperti sono 6.273 e quelli chiusi 31.758. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 552.660 soggetti per un totale 585.355 tamponi eseguiti di cui 38.031 positivi e 514.629 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 11, Catanzaro 11, nessuno a Crotone , Vibo Valentia 17, Reggio Calabria 112. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.435 (36 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 2 all'ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.566 (8275 guariti, 291 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.520 (17 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1489 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.783 (3685 guariti, 98 deceduti); Crotone: Casi attivi 153 (9 in reparto; 144 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.682 (2.639 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 471 (16 ricoverati, 455 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.116 (3.061 guariti, 55 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.644 (80 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.548 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 13.302 (13.101 guariti, 201 deceduti). (ANSA).