Covid: Calabria, tornano sotto 200 nuovi positivi, 3 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 25 FEB - Tornano a calare i positivi in Calabria (194 contro i 278) di ieri con un numero equivalente di tamponi effettuati. Stabili (3) i decessi con il totale che arriva a 674. Diminuiscono di 2 i ricoverati in terapia intensiva (17) e di 39 gli isolati a domicilio (5.931) mentre crescono di 6 i ricoverati in area medica (186). I nuovi guariti sono 226 con il totale che arriva a 30.484 mentre i casi attivi passano dai 6.169 di ieri ai 6.134 di oggi. I casi di oggi sono stati registrati a Cosenza 46, Catanzaro 15, Crotone 16, Vibo Valentia 39, Reggio Calabria 72. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 544.654 soggetti per un totale di 576.682 tamponi con 37.292 positivi.

Sono questi i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.310 (38 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all'ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.505 (8.220 guariti, 285 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.495 (14 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1471 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.747 (3.650 guariti, 97 deceduti). Crotone: casi attivi 143 (8 in reparto; 135 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.658 (2.615 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 504 (16 ricoverati, 488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.965 (2.911 guariti, 54 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.632 (76 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.974 (12.779 guariti, 195 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).