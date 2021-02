COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 FEB - Nuova impennata dei contagi in Calabria. Sono infatti 278, ieri erano 16, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 3 che portano il totale dei decessi a 671. C'e' un ricoverato in meno nei reparti di area medica (180) mentre la situazione delle terapie intensive rimane stabile per il secondo giorno consecutivo (19).

La provincia di Reggio Calabria sempre prima per numero giornaliero di persone contagiate, 143. Seguita da Catanzaro con 51, Cosenza 49, Vibo Valentia 22 e Crotone 13. Nel giorno in cui la Direzione investigativa antimafia lancia l'allarme sui rischi di infiltrazioni nell'economia della 'ndrangheta che approfitta della situazione di difficoltà creata dalla pandemia, in diversi comuni si prepara l'avvio della fase di vaccinazione degli ultraottantenni. A Morano Calabro e a Laino Borgo, nei prossimi giorni e per il week-end, si procederà all'immunizzazione di massa degli ottuagenari. Previsto il richiamo di una seconda dose ventuno giorni dopo la prima. A Morano i riceventi saranno 405 e verranno tutti contattati telefonicamente dagli uffici municipali che forniranno ogni utile informazione. Medici e infermieri impegnati anche a Laino Borgo dove tutti i cittadini over 80 sono stati contattati. Ad oggi circa l'85% degli aventi diritto ha scelto di sottoporsi al vaccino.

A Cerchiara di Calabria dove era in vigore la sospensione delle lezioni in presenza il provvedimento, con un'ordinanza firmata dal sindaco, è stato prorogato fino al prossimo 6 marzo.

Lo stop era stato deciso per consentire la sanificazione dei plessi scolastici in seguito alla positività al tampone rapido di una insegnante.

A Cosenza e Rende, da domani, sarà attivo un numero telefonico cui rivolgersi per dare il proprio consenso e aderire alla campagna vaccinale. (ANSA).