Droga: quattro arresti della polizia a Corigliano Rossano

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 23 GEN - Personale del commissariato di polizia di Corigliano-Rossano ha arrestato quattro persone, tra cui un minore, tutti residenti nell'area urbana della frazione Corigliano, con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente a fine di spaccio.

Gli arrestati sono stati bloccati dagli agenti in località "San Nico" mentre viaggiavano su due automobili lungo la strada provinciale 252 in direzione Corigliano. Nelle due vetture sono stati trovati, conservati in due involucri di cellophane, quasi due chilogrammi di marijuana. (ANSA).