Covid:nuova crescita positivi in Calabria ma calano ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 23 GEN - Crescono ancora i positivi in Calabria (+402, ieri +368) ma calano i ricoveri in area medica (-3 a 275) mentre restano stabili a 24 quelli in terapia intensiva. Anche oggi si registrano vittime, 3, con il totale che arriva a 561. In crescita gli isolati a domicilio, arrivati a 10.041 (+237) ed i casi attivi (10.340 contro i 10.106 di ieri) ma anche i guariti arrivati a 19.960 (+165). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 183, Catanzaro 57, Crotone 11, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 118. Ad oggi sono stati sottoposti a test 472.687 soggetti per un totale di 497.688 tamponi eseguiti con 30.861 positivi. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.538 (56 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all'ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.517 (4.277 guariti, 240 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.079 (21 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 2.025 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.537 (2.452 guariti, 85 deceduti). Crotone: casi attivi 323 (19 in reparto; 304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.227 (2.187 guariti, 40 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 895 (16 ricoverati, 879 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1712 (1.677 guariti, 35 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.412 (79 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.262 (9.101 guariti, 161 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 107. (ANSA).