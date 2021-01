Vaccini:34,8% somministrazioni, Calabria torna ultima

(ANSA) - CATANZARO, 13 GEN - Ridiscende in classifica e torna ultima la Calabria a livello nazionale con 13.681 somministrazioni, il 34,8%, effettuate a fronte di una dotazione di 39.280 di dosi. A provocare il riposizionamento - secondo quanto riportano i dati dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 10:29 di oggi - è stato l'arrivo di un'ulteriore tranche di dosi di vaccino anti covid 19 consegnate nella giornata di ieri.

La nuova disponibilità di oltre 13 mila dosi ha inevitabilmente alzato l'asticella della percentuale di somministrazioni che ieri aveva portato la regione alla quart'ultima posizione e a sfiorare il 50% di inoculazioni. In base ai nuovi dati allo stato sono stati vaccinati 12.030 operatori sanitari e socio sanitari, 1.588 tra personale non sanitario e 63 ospiti di strutture residenziali. Di questi soggetti 6.853 sono donne e 6.828 uomini.

La fascia d'età più interessata alla vaccinazione è quella 50-59 anni con 4.183, seguita dai 60-69 anni 3.498 e poi a seguire i 40-49 anni (2.846). Tra i vaccinati più anziani, gli ultranovantenni sono 13. (ANSA).