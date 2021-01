COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 GEN - Nuovi positivi in calo in Calabria a fronte di un aumento dei soggetti testati nelle ultime 24 ore. Le positività accertate sono 249 (ieri erano 270) ma con 2.517 tamponi fatti contro i 1.791 del giorno precedente, con una rapporto tamponi-positivi del 9,89%. Le vittime da inizio pandemia salgono a 520 (+1) mentre i casi attivi arrivano a 9.744 (+115). In crescita anche i guariti (17.189, +133) e i ricoverati in area medica (275, +2) e gli isolati a domicilio (9.447, +115). In lieve flessione (-2) i ricoverati in terapia intensiva che sono 22.

Sul fronte vaccini crescono le dosi somministrate, arrivate a 12.781 con una percentuale rispetto alle dosi disponibili (25.630) del 49,9. La Calabria, secondo i dati riportati sull'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 16.17, è così quart'ultima tra le regioni. Al riguardo, il presidente ff della Regione Nino Spirlì, in una diretta Facebook, ha spiegato che all'inizio c'è stato "qualche giorno di rallentamento semplicemente perché l'arrivo è combaciato con il passaggio di consegne tra i vecchi direttori generali di Asp e ospedali con i nuovi. Nessuno sta con le braccia incrociate".

Spirlì ha anche definito "politiche" le motivazioni addotte - "carenza motivazionale" - dal Consiglio di Stato per bocciare il ricorso della Regione contro la decisione del Tar di riaprire le scuole elementari e medie. E sempre in tema di scuole, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha sospeso fino al 20 gennaio l'attività didattica in presenza nella scuola dell'Infanzia plesso Corvo dell'Istituto comprensivo "Casalinuovo" a seguito della comunicazione da parte della dirigente scolastica di un caso di positività al covid.

Ed a Castrovillari, per un'infermiera positiva, sono stati sospesi in via precauzionale i ricoveri nel reparto di Cardiologia dell'ospedale civile. Oltre ai ricoveri sono state sospese tutte le attività ambulatoriali collegate al reparto.

