Incendi dolosi di auto, arrestato presunto autore

(ANSA) - ISCA SULLO IONIO, 23 DIC - E' accusato di avere dato alle fiamme alcuni autoveicoli parcheggiati sulla pubblica via a Isca Marina. Un quarantacinquenne con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Soverato.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura del capoluogo. Le indagini dei militari scattate nei primi giorni di novembre a seguito di quattro incendi, tutti di natura dolosa verificatisi con le medesime modalità.

L'analisi delle immagini estrapolate da vari sistemi di videosorveglianza attivi nella zona ha permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti della persona resasi protagonista dei danneggiamenti e di individuare elementi utili per risalire all'identità del presunto autore. (ANSA).