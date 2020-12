Covid: Regione Calabria revoca zone rosse in tre comuni

(ANSA) - CATANZARO, 06 DIC - "La Regione Calabria recepisce il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e revoca le zone rosse in tre Comuni". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta.

"La nuova ordinanza (n. 93), firmata oggi dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì si afferma nella nota - dispone dunque l'applicazione delle limitazioni previste dall'art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 e delle ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati dello stesso Dpcm e 'la revoca delle disposizioni previste nell'ordinanza n. 92/2020 esclusivamente per i Comuni di Cardeto, Pallagorio e, San Costantino Calabro".

Il provvedimento contiene anche «la presa d'atto della precisazione intervenuta con la nota prot. 397457 del 2 dicembre 2020 alla propria ordinanza n. 92 del primo dicembre scorso relativamente al Comune di Bagnara Calabra".

È disposta inoltre «la proroga dell'efficacia di quanto disposto al punto 2 dell'ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l'ordinanza n. 88/2020, riguardo la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica, compresi quelli in intramoenia, confermando che siano fatte salve le prestazioni esplicitamente escluse dal provvedimento in parola e tenendo conto dell'intervenuta vigenza del Dpcm 3 dicembre 2020. Previsto, infine, a carico dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e di tutte le strutture territoriali e ospedaliere, interessate dal processo diagnostico, di sorveglianza, cura e di contact tracing di covid-19, il quotidiano utilizzo della piattaforma di monitoraggio integrato gestita dall'Istituto superiore di Sanità e della piattaforma di reportistica regionale gestita dalla Protezione Civile, facendo obbligo del caricamento giornaliero dei dati Covid-19, sia in termini di numerosità che di qualità e completezza, in linea con quanto previsto dal sistema di monitoraggio nazionale". (ANSA).