Banche: Ossif-Abi, calano di un terzo le rapine in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 02 DIC - Calano di un terzo le rapine ai danni delle banche in Calabria. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, sono stati 2 i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i 3 dello stesso periodo del 2019, con un calo del 33,3% . A certificarlo sono i dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 211 nei primi nove mesi del 2019 a 92 del 2020 (-56,4%).

Due i "colpi" realizzati in altrettanti sportelli di istituti bancari nella regione da gennaio a settembre, entrambi messi a segno in provincia di Cosenza. Nel Reggino dove nello stesso periodo del 2019 si era registrata una sola rapina allo sportello, nel 2020 non se ne sono verificate. Nessun episodio invece nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo.

Dai dati illustrati dal centro di ricerca Ossif emerge anche che, nei primi tre trimestri del 2020, scende il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 1 a 0,7 in Calabria.

L'indagine Ossif è stata presentata oggi al convegno Banche e Sicurezza 2020, la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca. (ANSA).