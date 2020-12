Influenza:medici in fila per ore ma lotto vaccini bloccato

(ANSA) - RENDE, DEC 1 - Medici di base in fila per ritirare le dosi di vaccino da somministrare ai propri assistiti ma, dopo ore di attesa, è arrivato uno stop improvviso a causa del ritiro del lotto vaccinale. È successo a Rende, in provincia di Cosenza, nella sede della farmacia territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale dove si erano recati alcuni medici di base che fanno riferimento al distretto territoriale ambito 1 - Cosenza-Savuto, Valle Crati, Jonio nord-sud, per ritirare alcune dosi di vaccino da somministrare ai propri pazienti.

Secondo quanto riferito dai medici, dopo ore di attesa, il lotto di vaccino Fluad, quello riservato alle persone più anziane, arrivato con un corriere, non è stato consegnato ai medici perché ritirato e bloccato dal ministero per "non meglio specificati motivi". I sanitari hanno chiesto chiarimenti ma al momento nessuno ha fornito loro spiegazioni ulteriori sul ritiro del lotto bloccato. (ANSA).