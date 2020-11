Covid: riaprono negozi Catanzaro e scuole fino a prima media

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - Riaprono i negozi, a Catanzaro, come nel resto della regione, dopo che la Calabria è tornata dalla fascia "rossa" ad "arancione" per il rischio di diffusione del virus Covid 19 e, nel capoluogo, hanno ripreso la didattica in presenza i bambini e ragazzi fino alla prima media.

Alcuni negozi, approfittando dell'approssimarsi delle festività natalizie, hanno alzato le serrande già da ieri, ma oggi hanno riaperto tutti quelli che lo hanno potuto fare.

Continuano a rimanere chiusi bar e ristoranti la cui attività è limitata all'asporto ed alle consegne a domicilio.

Sul fronte scolastico, sono tornati sui banchi i bambini dell'asilo, delle elementari ed i ragazzi di prima media a Catanzaro e Reggio Calabria mentre a Cosenza le lezioni erano riprese venerdì scorso. Didattica a distanza per tutti, invece a Crotone e Vibo Valentia per ordinanze sindacali che prevedono la riapertura i 5 dicembre. Anche in diversi altri comuni, i Sindaci hanno deciso di prorogare la didattica a distanza fino ai primi di dicembre. (ANSA).