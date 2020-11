Sanità: Calabria, prefetto Longo nominato Commissario

(ANSA) - CATANZARO, 27 NOV - Il Consiglio dei ministri ha nominato il prefetto Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Cdm è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. "Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ho accettato di fare il Commissario per la Sanità - ha detto il prefetto Longo - come atto d'amore verso la Calabria, che é la regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia. Il mio é anche un dovere istituzionale verso il Governo, che mi ha scelto e che ringrazio". (ANSA).