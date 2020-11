Covid: in calo nuovi contagi in Calabria (+425), 4 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 21 NOV - In calo rispetto a ieri il numero dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 425 i positivi riscontrati con quattro vittime (217). Scendono a 45 (-1) i pazienti in terapia intensiva mentre si contano 11 ricoverati in più (426) nei reparti. Sono 13.452 i positivi dall'inizio della pandemia con dimessi/guariti che restano a quota 3.447. I tamponi eseguiti sono 2.954 con 2.847 nuovi soggetti testati.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 333.246 soggetti per un totale di 340.557 tamponi eseguiti di cui 319.794 risultati negativi.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 195, Catanzaro 38, Crotone 1, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 158.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.982 (126 in reparto AO Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 811 (720 guariti, 91 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 561 (513 guariti, 48 deceduti); Crotone: Casi attivi 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 270 (264 guariti, 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 634 (15 ricoverati, 619 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 160 (148 guariti, 12 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 3.491 (110 in reparto; 21 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.350 n isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.734 (1.675 guariti, 59 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147. (ANSA).