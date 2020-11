Settantaduenne ferito a colpi di arma da fuoco, è grave

(ANSA) - GALATRO, 19 NOV - Un uomo di 72 anni M.L., originario di Giffone, è stato ferito a colpi di arma da fuoco in un terreno agricolo in località Pizzatella nel Comune di Galatro. Le sue condizioni sono gravi.

L'anziano è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco anche alla testa. Soccorso e trasportato in ambulanza nel pronto soccorso dell'ospedale di Polistena il settantaduenne è stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale di Reggio Calabria.

Sul luogo del ferimento sono intervenuti vicenda stanno indagando i Carabinieri del gruppo di Gioia Tauro che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente della sparatoria. (ANSA).