Covid:ambulanti in piazza a Cosenza, fermi da marzo

(ANSA) - COSENZA, 16 NOV - Hanno manifestato in piazza per chiedere di poter riprendere a lavorare al più presto i commercianti ambulanti di Cosenza che, nel pomeriggio, hanno dato vita ad un sit-in, organizzato nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e sull'uso delle mascherine.

I partecipanti hanno lamentato le ulteriori ripercussioni negative a causa dell'introduzione della zona rossa per la loro categoria. "Siamo fermi da marzo - ha sostenuto Salvatore Alessandria, presidente della sezione calabrese dell'associazione nazionale ambulanti - e abbiamo ricevuto 1.200 euro di sussidi. Alcuni di noi non sono riusciti ad ottenere nemmeno quelli. Adesso siamo qui solo per chiedere alle istituzioni e alle autorità preposte di riaprire i mercati per consentirci così di poter lavorare". (ANSA).