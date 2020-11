+++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - CALABRIA: ZUCCATELLI SI È DIMESSO, RISPETTO ISTITUZIONI "LASCIO TUTTI GLI INCARICHI" Il commissario per la sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli si è dimesso su richiesta del ministro della Salute Speranza. "Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni" ha detto all'ANSA.

"Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria". Zuccatelli era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si è dimesso.

--- CALABRIA: VERSO GAUDIO COMMISSARIO, STRADA CONSULENTE NOMINA POTREBBE ESSERE FORMALIZZATA DA CDM STASERA Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe essere il nuovo commissario alla sanità in Calabria. La nomina potrebbe essere formalizzata già oggi in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente, affiancando Gaudio nel suo lavoro.

CALABRIA: RENZI, CONTE NOMINI SUBITO STRADA COMMISSARIO DARGLI CARTA BIANCA PER LA SANITÀ SAREBBE OTTIMO INIZIO "Se davvero Gino Strada è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria, il presidente del Consiglio e il ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria.

Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri".

Lo scrive su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi. "La sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare: dare carta bianca a Gino Strada non è la soluzione. Ma è un ottimo inizio. Perché Strada è un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c'è bisogno di una persona così.

Subito", conclude.

COVID: 2.600 TAMPONI TRASFERITI DA COSENZA A POLICLINICO BARI TEST ANCORA DA PROCESSARE PER RALLENTAMENTO ATTIVITÀ ANALISI Tra sabato e domenica la task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha trasferito al Policlinico di Bari - Ospedale "Giovanni XXIII", 2.600 tamponi ancora da processare ed effettuati sull'intero territorio provinciale. Il trasferimento si è reso necessario a causa del rallentamento dell'attività di analisi dei test e, contestualmente, dalla necessità di fornire referti celeri considerato l'incremento dei casi. Il laboratorio dell'ospedale di Cosenza infatti, è in affanno nel processare centinaia di tamponi e il policlinico, pugliese in breve tempo, restituirà i referti all'Asp di Cosenza.

IN FIAMME PIANO MANSARDATO EDIFICIO, SALVA NOVANTENNE ROGO PROVOCATO FORSE DA SURRISCALDAMENTO CIABATTA MULTIPRESA Un incendio scoppiato per cause accidentali ha danneggiato, a Falerna Marina, in provincia di Catanzaro, il piano mansardato di un edificio costruito su tre livelli. All'interno dell'appartamento, nel momento in cui si è sviluppato il rogo, c'era una signora novantenne che è riuscita ad abbandonare i locali senza subire alcun danno. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto, in viale dei Normanni della cittadina tirrenica, sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del comando provinciale di Catanzaro. Secondo quanto è stato riferito l'innesco è partito dal surriscaldamento di una ciabatta multipresa alla quale era collegata una stufetta elettrica posta in prossimità di un divano che è andato completamente distrutto.

BLOCCA CC E FIGLIA MINORE GETTA DROGA DA BALCONE, ARRESTATO COMPORTAMENTO RAGAZZINA SEGNALATO A TRIBUNALE MINORENNI Blocca i carabinieri che gli stanno perquisendo la casa per consentire alla figlia undicenne di gettare dal balcone della cocaina. E' successo a Corigliano Rossano dove un uomo di 38 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari per per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio. Nel corso di un controllo, i militari della Compagnia di Corigliano si sono recati nell'abitazione dell'uomo con l'ausilio dell'unità cinofila "Collins" del Nucleo carabinieri di Vibo Valentia ma, sulle scale che portano al piano superiore dell'edificio, sono stati bloccati con forza dall'uomo. Tutto questo per dare il tempo alla figlia minore di andare nella camera da letto dei genitori e buttare dal balcone un calzino. I carabinieri, però, hanno notato la ragazzina che rientrava dal balcone e l'immediato controllo effettuato sotto l'abitazione ha permesso di trovare il calzino con all'interno un ovetto di plastica che conteneva sei dosi di cocaina. Del comportamento assunto dalla ragazzina, alla presenza degli altri fratelli minori, è stato informato il tribunale dei minori di Catanzaro.

