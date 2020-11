Covid:a Cosenza ospedale da campo entro fine mese

(ANSA) - COSENZA, 14 NOV - L'ospedale da campo che il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha richiesto alla Protezione civile nazionale, sarà realizzato nell'area di Vaglio Lise, e già da lunedì 16 novembre inizieranno le operazioni preliminari per l'allestimento.

Il materiale per l'allestimento arriverà direttamente dal Libano, intorno al 20 novembre, e dovrebbe essere pronto entro fine mese. Una tabella di marcia è stata stilata a Palazzo dei Bruzi, sede del comune di Cosenza, nel corso di un vertice tenuto da Mario Occhiuto alla presenza del team operativo inviato in città dal generale Antonio Battistini, Capo della Sanità militare dell'Esercito.

L'ospedale da campo potrà ospitare una quarantina di pazienti, dando la precedenza a coloro che stazionano, in attesa di cure, al Pronto soccorso, e potrà essere ampliato fino ad ospitare ambulatori e laboratori per le analisi. (ANSA).