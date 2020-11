Doodle dream, opera di FRA! entra nel Guinness dei Primati

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Una tela di 567 mq, grande come la piazza centrale del borgo calabrese di Altomonte (Cs), piena di "scarabocchi", tratti grafici e rappresentazioni contemporanee essenziali disegnati semplicemente attraverso un grosso pennarello nero, senza possibilità di errore: è l'ambizioso progetto "Doodle Dream", creato da Francesco Caporale noto come FRA!, esponente di spicco della doodle art italiana, in collaborazione con Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, oggi premiato dal Guinness World Records nella categoria "Disegno più grande del mondo realizzato a mano da una sola persona".

L'artista, nato e cresciuto ad Altomonte, lo scorso 29 ottobre ha realizzato in 5 giorni di lavoro il sogno di questo enorme disegno facendosi "aiutare" da un'immagine, una foto o un disegno ispirazionale che tanti utenti appassionati hanno caricato su DoodleDream.it, una speciale piattaforma creata appositamente da Xiaomi. L'artista ha poi rielaborato i contributi selezionati inglobandoli nella sua opera.

"Il sogno è l'ingrediente perfetto su cui si fonda l'arte.

Visioni oniriche fuori dal tempo e dallo spazio che si concedono alla libera interpretazione del nostro inconscio e della nostra sensibilità. Ecco cos'è per me la doodle art: improvvisazione e libertà. E con DoodleDream abbiamo sottolineato un ulteriore valore fondamentale per la società contemporanea: quello della collettività", ha dicharato FRA!.

Il grandioso disegno, dopo la premiazione del 3 novembre, verrà ufficialmente donato da Xiaomi e FRA! al comune di Altomonte. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di vendere parti della tela dell'artista per raccogliere fondi che sostengano un'opera utile alla collettività. (ANSA).