Covid:protesta studenti Castrovillari contro chiusura scuole

(ANSA) - CASTROVILLARI, 24 OTT - Gli studenti delle scuole superiori di Castrovillari (Liceo scientifico, Istituto tecnico industriale statale e Liceo classico), con cartelli e slogan, hanno contestato oggi la scelta di chiudere l'accesso alle lezioni in presenza stabilito con propria ordinanza dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì.

"Le nostre scuole - hanno scritto gli studenti in una lettera inviata a Spirlì, e all'assessore regionale all'Istruzione Sandra Savaglio - lo scorso 24 settembre, hanno voluto riprendere la didattica in presenza impegnandosi al massimo per garantire la sicurezza degli studenti, e ciò è stato possibile solo grazie alla forte volontà dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, che con notevoli sacrifici, tutelano il nostro diritto all'istruzione. Riattivare la didattica a distanza, a nostro avviso, è una regressione. Il vero problema di questa emergenza Covid-19 non siamo noi studenti, ma l'impotenza della politica e delle istituzioni, a tutti i livelli, di garantire il nostro diritto all'istruzione attraverso il potenziamento delle infrastrutture necessarie alla scuola. La politica e le istituzioni dimostrano ancora una volta che è molto più semplice intervenire sull'anello più debole della catena sociale".

Per gli studenti, la didattica a distanza "significa creare disparità nell'apprendimento e impossibilità da parte di tante famiglie a garantire il diritto allo studio dei propri figli" visto che "la connessione ad internet non è stabile ed eccellente in tutti i comuni calabresi, e gli studenti che hanno fratelli e sorelle che in contemporanea dovranno seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza, saranno fortemente penalizzati". Per i ragazzi ospedali e tribunali sono i veri focolai fino ad oggi; "e se uno dei problemi è il trasporto pubblico, bisogna intervenire su quello, aumentare le corse per gli studenti, troppo semplice intervenire sulla scuola, sospendendo le lezioni in presenza". (ANSA).