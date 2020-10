Covid:166 nuovi casi in Calabria, 10 i ricoveri in intensiva

(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - Si conferma costante il trend di crescita di casi positivi in Calabria - tutti superiori alla prima fase della pandemia - con variazioni minime da un giorno all'altro. Oggi i nuovi contagi sono 166 (ieri erano stati 159) con 3.334 soggetti testati e 3.346 tamponi fatti. I casi attivi sono 1.849 (+154) mentre quelli da inizio pandemia 3.611con 252.469 soggetti testati per un totale di 254.634 tamponi eseguiti.

Crescita, ancora contenuta, anche nei ricoveri in terapia intensiva. I degenti ad oggi sono 10, uno in più di ieri, mentre restano stabili a 100 i ricoverati in malattie infettive e gli isolati a domicilio salgono a 1.739 (+153). Le vittime sono 105.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza casi attivi 516 (31 in reparto; 3 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti). Catanzaro casi attivi 194 (23 in reparto; 5 in terapia intensiva; 166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 323 (289 guariti, 34 deceduti). Crotone casi attivi 42 (42 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia casi attivi 28 (4 ricoverati ,24 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria casi attivi 840 (42 in reparto; 2 in terapia intensiva; 796 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 229 (229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 91, Catanzaro 10, Crotone 14, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 49. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 773. (ANSA).