COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - Continuano ad aumentare in Calabria i positivi al Coronavirus. I nuovi contagiati sono passati dai 94 di ieri ai 136 di oggi. Incremento anche per i casi attivi: ieri erano stati 1.252, mentre oggi ne sono stati censiti 1.380, a dimostrazione che la diffusione del virus non si attenua.

Complessivamente nella regione, dall'inizio dell'epidemia, i positivi accertati sono 3.099, mentre quelli negativi sono 239.944. Ad oggi sono stati sottoposti a test 243.043 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 245.158 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

In Calabria la giornata odierna é stata caratterizzata dalla chiusura di numerosi uffici e strutture commerciali. La situazione più clamorosa a Lamezia Terme, uno dei centri più popolosi della Calabria con i suoi oltre settantamila abitanti, dove é stata disposta la chiusura fino a domani, per consentire la sanificazione dei locali, del Tribunale, della sede dell'Inps e degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il Tribunale é stato chiuso perché un avvocato é risultato positivo e la stessa problematica ha riguardato un impiegato dell'Inps ed uno dell'Agenzia delle entrate.

A Lamezia é stata disposta, inoltre, la chiusura per un giorno del Centro di neurogenetica. Una psicologa che lavora nella struttura, infatti, é risultata positiva. Sempre a Lamezia é stato chiuso un pub. Una ragazza che ci lavorava é positiva.

Adesso bisognerà sottoporre, dopo averle censite e rintracciate, le numerose persone che hanno frequentato il locale negli ultimi giorni.

Un'altra situazione particolare riguarda la Provincia di Cosenza ed i Comuni di Casali del Manco, già dichiarato zona rossa, e di Spezzano della Sila i cui impiegati oggi sono stati sottoposti tutti a tampone.

A Diamante il sindaco, il senatore Ernesto Magorno, ha disposto la chiusura del Comune dopo che é stata scoperta la positività di un impiegato, residente nel centro vicino di Belvedere marittimo. (ANSA).