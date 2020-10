Acqua: domani mancherà in quasi tutta Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 19 OTT - Domani, martedì 20 ottobre, sarà interrotta l'erogazione idrica in quasi tutta la città di Catanzaro per un intervento programmato sull'impianto di Santa Domenica. Lo ha comunicato la Sorical all'Ufficio acquedotti del Comune specificando che l'interruzione del servizio, necessaria per consentire i lavori di adeguamento della cabina elettrica, è prevista dalle ore 08.30 fino al termine dei lavori, indicata per le ore 20, e successiva normalizzazione.

A risentire dei disagi saranno gli utenti delle zone Stadio, San Leonardo, centro storico, Sala, Campagnella, Pianocasa, Fondachello, Siano, Santo Janni, Cava, Alli, Gagliano, Mater Domini, Sant'Antonio, rione De Filippis, Germaneto, Barone, con possibili criticità anche in parte del quartiere Lido. (ANSA).