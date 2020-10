Musica: in uscita ultimo brano cantautore reggino Kram

(ANSA) - CATANZARO, 05 OTT - Dal 9 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "UNA CERTEZZA" (Metro Records), ultimo brano di Rosario Canale, in arte Kram.

"Questo cielo non ci giudica ma è sempre presente, anche se non ti risponde". "Così canta la voce di KRAM - é detto in una nota stampa - in 'Una certezza', brano che pone l'accento sul fatto che le nostre azioni, anche le più piccole, non passano mai inosservate, conservando l'intrinseca capacità di trasportare i nostri sogni verso una meta di destinazione. Con questo brano Kram lo scorso 29 agosto si è aggiudicato il primo premio del Calabria Fest Tutta italiana, il concorso organizzato in collaborazione con Rai Radio Tutta italiana e la direzione artistica di Ruggero Pegna. Con 'Una certezza' l'autore ci esorta ad afferrare tra le mani i nostri sogni e stringerli forte".

" Questo è un tema - dice Kram a proposito del suo nuovo singolo - che mi prende particolarmente perché parla del raggiungimento dei sogni. Spesso ai sogni si rinuncia per paura di non riuscire a raggiungerli e perché il contesto della società ti porta a preferire strade più semplici. Questo brano è uno di quelli che ho utilizzato per dare forza a me stesso e per dare forza a tutti quelli che coltivano un sogno da tempo e hanno rinunciato a tanto, a tutto per cercare di raggiungerlo senza mai fermarsi".

"Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Antonello Bruzzese - si afferma ancora nel comunicato - è stato interamente realizzato in stile cartoon. La sequenza di immagini inizia con Kram e durante lo sviluppo della canzone ritrae una coppia di bravissimi ballerini che si rincorrono tra vicoli tortuosi e cascate di acqua". (ANSA).