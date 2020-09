Coronavirus: 5 nuovi positivi ma con metà tamponi fatti

(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Torna ad abbassarsi, dopo due incrementi consecutivi, l'aumento di positivi in Calabria, ma con un numero di tamponi (975) che è la metà di quello del giorno prima. Nelle ultime 24 ore sono 5 i nuovi casi accertati, portando il totale dall'inizio della pandemia a 1.957 con 196.284 tamponi. I casi attivi salgono a 546 (+2) per effetto di tre nuove guarigioni, con il totale che arriva a 1.311. Stabili le terapie intensive (2) mentre i ricoverati in reparto sono 36.

In isolamento domiciliare ci sono 508 persone e le vittime sono 100. I cinque positivi di oggi sono riconducibili a focolai noti. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono a: Catanzaro 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 200 guariti; 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto; 121 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria 8 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 331 guariti; 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 275.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 938. (ANSA).