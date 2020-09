Scuola:Reggio C.,apertura scuole rinviata al 28 settembre

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 SET - Nelle scuole di Reggio Calabria, sedi di seggio elettorale per consultazioni referendarie e amministrative di domenica e lunedì, l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato a lunedì 28 settembre.

Lo ha deciso il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà che ha firmato un'ordinanza in tal senso.

"Lo svolgimento delle consultazioni elettorali - è scritto nel provvedimento - richiede la necessità di effettuare, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti e prima della ripresa delle lezioni e dell'ingresso degli studenti, le attività di disinfezione dei locali, con cui quest'anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche attività di sanificazione imposte dalle normative e circolari in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19".

Il sindaco Falcomatà ha previsto pertanto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche per i giorni 24, 25 e 26 allo scopo di garantire "lo svolgimento di tutte le attività di pulizia e di sistemazione degli arredi necessarie per un corretto ed ordinato avvio dell'anno scolastico". (ANSA).