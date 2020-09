Coronavirus: nuovo rialzo di positivi in Calabria, +18

(ANSA) - CATANZARO, 12 SET - Nuovo rialzo di positivi al coronavirus in Calabria con un +18 rispetto a ieri dopo l'effettuazione di 1.530 tamponi. I casi attuali salgono così a 388 mentre quelli dall'inizio della pandemia a 1.701 con 171.604 tamponi testati sino ad oggi. Stabile il numero dei ricoverati nei reparti di malattie infettive (28) e in rianimazione (3) e quello dei guariti (1.215) e delle vittime (98). Lo rende noto il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi dall'inizio della pandemia sono a: Catanzaro 13 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 11 in reparto; 3 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 4 in reparto; 92 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone 21 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 194.

A Cosenza si registrano 9 nuovi casi: 4 sono migranti, 1 proviene da un'altra regione, 3 sono riconducibili a focolai noti e per uno è in corso un'inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria si registrano 4 nuovi casi da contact tracing; a Crotone 3 del Cara. A Catanzaro 2 da contact tracing.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.614. (ANSA).