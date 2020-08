Ponte Stretto:Salvini,dopo virus sarebbe grande opportunità

(ANSA) - CROTONE, 24 AGO - "Siccome del ponte tra Reggio Calabria e Messina se ne parla da tempo sarebbe per me motivo d'orgoglio collegare le due città con un'infrastruttura che darebbe lavoro, sviluppo, bellezza, futuro. Il ponte sullo Stretto sarebbe un bellissimo segnale di ripartenza dopo il virus ed una opportunità di lavoro, sviluppo, crescita, turismo e commercio per Calabria e la Sicilia". Lo ha detto Matteo Salvini a Crotone, prima tappa del suo tour elettorale che toccherà anche Catanzaro nel pomeriggio e Reggio Calabria in serata.

"Non vedo l'ora che i reggini - ha aggiunto Salvini - possano mandare a casa Falcomatà e la sinistra scegliendo la Lega. Abbiamo dato loro la possibilità di cambiare con un professionista, Antonino Minicuci, che è stato tra i protagonisti della ricostruzione del ponte di Genova in tempi da record". (ANSA).