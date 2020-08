Coronavirus: quattro casi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 08 AGO - Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. E' il dato contenuto nel bollettino della Regione che porta il totale a 1.287 casi. Ad oggi nella regione sono stati effettuati 125.275 tamponi di cui 123.988 risultati negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 184 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 13 in isolamento domiciliare, 268 guariti e 19 deceduti; Crotone: 3 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Nei ricoveri segnalati nell'Ospedale di Catanzaro, cinque sono in Malattie Infettive: due sono della provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in Malattie Infettive successivamente al parto cesareo, e uno è di fuori regione. Dei tre soggetti positivi rilevati dall'Asp di Reggio Calabria, due sono rientri dall'estero e uno è proveniente da Fuori regione.

Il soggetto positivo rilevato dall'AO di Cosenza, è proveniente da fuori regione. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 28.590. (ANSA).