Coronavirus: altri 2 positivi in Calabria, crescono guariti

(ANSA) - CATANZARO, 06 AGO - Altre 2 nuove positività al coronavirus sono state riscontrate in Calabria. Uno è stato rilevato dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Cosenza e riguarda un turista proveniente dalla Campania, l'altro, rilevato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, appartiene allo sbarco di Roccella dell'11 luglio scorso. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 867. I casi positivi attuali sono 92, -8 rispetto a ieri per effetto di 10 nuovi guariti che portano il totale a 1.087. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1.276 a fronte di 123.359 tamponi eseguiti sino ad oggi. I ricoverati in reparto sono 4 e quelli in isolamento domiciliare 38. Le vittime 97. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Da altra Regione o Stato Estero 54.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 24.648. (ANSA).