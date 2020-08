Usura: prestiti al 121% di interessi, pm chiede processo

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 05 AGO - La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Furci, di 48 anni, imputato nell'operazione "Buitre malo" per usura continuata a danno di cinque vittime, detenzione di esplosivi, detenzione illegale di armi clandestine e munizioni, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'udienza davanti al gup è stata fissata per il 22 settembre prossimo.

Furci era stato arrestato il 12 novembre scorso dai finanzieri del Nucleo mobile del Gruppo di Lamezia Terme, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip Emma Sonni su richiesta del procuratore della Repubblica Salvatore Curcio e del sostituto Giuseppe Falcone. Per l'accusa l'uomo avrebbe prestato denaro a due commercianti per un ammontare complessivo di 100.000 euro al tasso di interesse del 121% annuo e per ottenere la restituzione del denaro li avrebbe minacciati di morte.

Nel corso delle operazioni per l'arresto, i finanzieri, nel corso di perquisizioni in appartamenti in uso all'indagato, avevano poi trovato un vero e proprio arsenale, costituito da sette pistole, due revolver e cinque semiautomatiche, tutte funzionanti. oltre a dieci caricatori e 645 munizioni di vario calibro, oltre sette quintali di artifizi pirotecnici di varia categoria, ed un ordigno esplosivo costruito artigianalmente del peso di circa ottocento grammi di elevata potenzialità lesiva.

Nella circostanza gli investigatori trovarono anche 167.000 euro in contanti, dei quali 165.000 suddivisi in 31 "mazzette" confezionate "sottovuoto", nascoste in un intercapedine di un mobile e 12 grammi di marijuana ed indumenti in dotazione alla polizia penitenziaria.

Dopo l'arresto di Furci, la Guardia di finanza ha effettuato accertamenti patrimoniali a conclusione dei quali è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di due autovetture e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 300.000 euro. (ANSA).