Al via "Fatti di Musica 2020" con Capossela e Arbore

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - E' iniziato il conto alla rovescia per la ripartenza di "Fatti di Musica 2020", la trentaquattresima edizione del Festival del Miglior Live d'Autore ideato, diretto e organizzato da Ruggero Pegna. A rimettere in moto la macchina dello storico Festival saranno due appuntamenti di assoluto prestigio: il concerto di Vinicio Capossela, martedì 11 agosto, e quello di Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana mercoledì 19 agosto. Entrambi gli eventi si terranno nella cornice storico-paesaggistica del Teatro dei Ruderi dell'Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante. Per Vinicio Capossela si tratterà dell'unica tappa in Calabria di "Pandemonium", come il titolo del diario online che il musicista e cantautore teneva durante la pandemia. Fatti di Musica, con il suo format di festival-premio dello spettacolo dal vivo, ha il patrocinio di Assomusica, l'associazione italiana dei produttori e degli organizzatori e, come media-partner, Rai Radio Tutta Italiana, moderna piattaforma che si avvale delle più innovative tecnologie di trasmissione, anche audio/video attraverso la pagina facebook ufficiale e in streaming su Rai Play. "Si riparte - afferma Pegna - con appuntamenti in linea con le ultratrentennali scelte di qualità del mio festival. Spettacoli tra i più belli, prestigiosi e attesi, con stelle italiane e internazionali. Ringrazio i Comuni di Diamante e Cosenza per la collaborazione, Assomusica, la Rai e radio Tutta Italiana, la Regione Calabria, che fino ad oggi non ha mai fatto mancare il suo prezioso sostegno, riconoscendolo 'Grande Festival Internazionale Storicizzato'. I due eventi costituiscono l'anteprima di presentazione ufficiale del Festival vero e proprio, con la presentazione dei 10 live premiati quest'anno con il Riccio d'Argento di Gerardo Sacco, che si terrà dal 4 al 13 settembre prossimi. Sarà un evento davvero eccezionale, in un'altra location meravigliosa - prosegue ancora Pegna - che, nelle intenzioni, dovrebbe diventare sede stabile della fase di premiazione del Festival". (ANSA).