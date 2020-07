Coronavirus: tre positivi a Vibo, tornati da Stato estero

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 LUG - Sale il numero delle persone positive al Covid. Si tratta di un nucleo familiare originario dell'Algeria rientrato nei giorni scorsi nel capoluogo di provincia dal Paese nordafricano con un volo Charter fino a Roma e successivamente in autobus fino a Vibo.

Padre, madre e figlio, all'arrivo in Italia, hanno segnalato la loro presenza consentendo ai sanitari del Dipartimento di prevenzione dell'Asp vibonese di effettuare tutti gli accertamenti del caso e disporre l'immediata quarantena e l'esame del tampone. Oggi pomeriggio sono arrivati i risultati che hanno dato esito positivo per tutti e tre.

Il dipartimento guidato dai dottori Pino Rodolico e Antonio Demonte ha specificato che tutto il nucleo familiare non ha avuto contatti con alcuno fin dall'arrivo a Vibo Valentia. In ogni caso si sta cercando di risalire ai passeggeri del bus che hanno viaggiato con i tre. (ANSA).